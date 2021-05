Le offerte Trony presentano un risparmio davvero incredibile, gli utenti possono sperare di spendere molto meno del listino originario, anche sui prodotti più in voga del periodo.

La campagna promozionale, come purtroppo sempre più spesso accade quando parliamo di Trony, risulta essere fruibile solamente presso i negozi fisici, ma nemmeno tutti. A tutti gli effetti sarà possibile accedervi solamente nelle regioni Veneto, Abruzzo, Molise, Emilia Romagna, Marche e Umbria, a cui aggiungere anche la piccola cittadina di Rieti o la Repubblica di San Marino. Gli acquisti saranno effettuabili entro e non oltre il 5 maggio 2021, non sul sito ufficiale.

Trony: gli sconti fanno felici gli utenti

Gli utenti sono davvero felicissimi di avere l’opportunità di risparmiare moltissimo da Trony, infatti sono disponibili un numero sempre crescente di prodotti in promozione, a partire ad esempio dai top di gamma più recenti del momento. I quali sono Galaxy S21, Xiaomi Mi 11 o Oppo Find X3 Pro, tutti commercializzati comunque a prezzi molto vicini al listino del periodo.

Le soluzioni più economiche, o migliori nel risparmio finale, sono chiaramente i prodotti in vendita a meno di 500 euro, quali possono essere Xiaomi Redmi 9AT, Xiaomi Redmi Note 9, Samsung Galaxy A12/A51 o A72, ma anche un recentissimo Oppo Find X3 Lite (sebbene resti in vendita a 499 euro).

Tutte le proposte del volantino trony le trovate in esclusiva assoluta nelle pagine che abbiamo elencato per voi direttamente nel nostro articolo.