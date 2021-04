In tutti i punti vendita di Esselunga è stata recentemente attivata un’offerta veramente conveniente, se non addirittura spettacolare, per mezzo della quale gli utenti si ritrovano a poter acquistare un nuovo prodotto Samsung, pagandolo molto meno del previsto.

Il volantino, come era lecito immaginarsi dati i pregressi di Esselunga stessa, non risulta essere fruibile sul sito ufficiale dell’azienda, ma solo in negozio. Gli acquisti possono essere effettuati entro il 12 maggio, salvo esaurimento anticipato delle scorte; il prodotto viene commercializzato con garanzia di 24 mesi, e sopratutto disponibile in versione no brand.

Esselunga: il volantino è davvero interessante

Il volantino Esselunga punta in tutti i modi a soddisfare le esigenze dei tantissimi consumatori che oggi vogliono pensare di accedere ai migliori prodotti in circolazione, risparmiando il più possibile.

L’offerta tech è stata mirata esclusivamente sul Samsung Galaxy A32 5G, uno smartphone da poco lanciato sul mercato nazionale, in vendita ad un prezzo finale di circa 249 euro, e caratterizzato da discrete prestazioni generali.

Osservandolo da vicino infatti notiamo la presenza di display HD+ da 6.5 pollici, con processore octa-core a 2GHz di frequenza di clock, affiancato da 4GB di RAM, 4 fotocamere posteriori (con la principale da 48 megapixel), passando poi ad una anteriore da 13 megapixel, nonché chip NFC, lettore per le impronte digitali e batteria da ben 5000mAh.

Il prodotto risulta essere acquistabile in versione completamente sbrandizzata, con annessa la solita garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi, da esercitare sempre nella stessa identica location di acquisto.