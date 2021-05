Il volantino del mese di Maggio è assolutamente interessante, gli utenti si ritrovano ad avere la possibilità di godere di prezzi molto bassi, e sopratutto di partecipare ad uno speciale concorso, che li porterà a potersi aggiudicare una Mini ClubMan.

Il risparmio è notevole, anche grazie alla possibilità di accedere alla campagna promozionale direttamente dal divano di casa propria, gli acquisti saranno effettuabili tramite il sito ufficiale, con spedizione a pagamento presso il domicilio (in genere non supera i 9,99 euro). In aggiunta, coloro che spenderanno più di 199 euro potranno effettivamente affidarsi al Tasso Zero, con rateizzazione senza interessi e pagamento automatico tramite il conto corrente bancario.

MediaWorld: le offerte sono per tutti dietro l’angolo

Le proposte del volantino MediaWorld sono assolutamente interessanti e molto varie, in particolare gli utenti possono partire acquistando alcuni top di gamma dell’azienda di Cupertino, difficilmente scontati in passato. Tra questi annoveriamo la presenza di iPhone 11/11 Pro, acquistabili a 629 e 899 euro, per scendere poi verso l’ultimo iPhone XR, il cui prezzo oggi si aggira attorno ai 529 euro.

Le alternative relegate al mondo Android partono dalla fascia alta rappresentata dal Samsung Galaxy S21, acquistabile a 779 euro, per arrivare fino ai più economici TCL 20 Pro, Xiaomi Redmi 9T, Oppo Reno 4, Motorola Moto G Pro, Samsung Galaxy A02s o similari, tutti in vendita a meno di 549 euro.

Le proposte del volantino MediaWorld le potete osservare da vicino aprendo le pagine che trovate nel nostro articolo.