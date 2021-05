Per convincere gli utenti ad abilitare il tracciamento su altre app e siti web, Facebook sta implementando un post quando si apre la sua piattaforma per avvisare gli utenti. Il messaggio indica di abilitare il tracciamento come parte del framework App Tracking Transparency in iOS 14.5. In questo modo, aiuteranno Facebook e Instagram a rimanere “gratuiti”.

ATT o App Tracking Transparency é la piú recente funzionalitá per la privacy disponibile sui dispositivi iPhone e iPad. La funzione é arrivata con l’aggiornamento di iOS 14.5, rilasciato al pubblico la scorsa settimana. Con il nuovo aggiornamento, le app devono mostrare agli utenti una richiesta di consenso prima di abilitare il tracciamento.

Facebook e Instagram: il modello business si basa sugli annunci pubblicitari

Una parte significativa del modello business di Facebook si basa proprio sugli annunci pubblicitari per indirizzare gli annunci a clienti o dati demografici specifici. Tuttavia, se gli utenti su iOS 14.5 decidono di disattivare il tracciamento, Facebook potrebbe ottenere meno dati per fornire quegli annunci personalizzati agli utenti.

L’aggiornamento è stato rilasciato al pubblico la scorsa settimana e ogni giorno sempre piú app mostrano agli utenti il prompt ATT. Facebook aveva precedentemente dato un’idea di come apprirá il proprio e ora, con l’aggiornamento giá disponibile, il gigante dei social sta iniziando a distribuire il messaggio agli utenti. Come notato dagli utenti, Facebook include un avviso che recita “Aiutaci a mantenere Facebook gratuito”.

Anche Instagram, di proprietá di Instagram, mostrerá un messaggio simile agli utenti chiedendo loro di abilitare il tracciamento per “Aiutare a mantenere Instagram gratuito”. Nei prossimi giorni sempre piú utenti vedranno il messaggio, avendo la possibilitá di disattivare il tracciamento dei loro dati. ATT é stato rilasciato in iOS 14.5 e include anche diverse caratteristiche. La piú importante é la possibilitá di sbloccare l’iPhone con un Apple Watch associato.