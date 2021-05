Asteroide: e se il corpo celeste colpisse la Terra, cosa succederebbe?

Insomma, la Nasa ha voluto tranquillizzarci dichiarando di non essere in pericolo per il resto degli anni, ciò però non esclude che potrebbe ripresentarsi qualche asteroide inaspettato da un momento all’altro. Dunque è fondamentale essere sempre pronti al peggio.

La NASA ha spiegato in un comunicato stampa, che la simulazione in questione, (a cui prenderanno parte partner statunitensi e internazionali), viene eseguita per “indagare su come potrebbero rispondere osservatori di oggetti vicini alla Terra (NEO). Ma anche funzionari delle agenzie spaziali, responsabili delle emergenze, politici e cittadini e lavorare insieme per una previsione dell’impatto effettivo. Per poi simulare le informazioni in evoluzione che diventano disponibili nel caso in cui venga scoperta una minaccia proveniente dallo spazio”.

Per saperne di più sugli asteroidi, tornate a trovarci su questo sito!