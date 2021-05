13 reason why è ormai conclusa ma non tutti hanno ancora visto lo show e dunque quale momento migliore per recuperarlo?! Lo show ha visto il rilascio della prima puntata nel 2017 mentre la conclusione è stata pubblicata il 5 giugno del 2020 con il finale della quarta stagione.

La serie TV prende le mosse dal suicidio di Hannah Baker, interpretata da Katherine Langford; mentre la storia si sviluppa verranno pian piano sviscerati i motivi che hanno spinto la giovane a compiere il disperato gesto. Mentre la narrazione procede infatti verrà intervallata con dei flashback che approfondiranno la storia di Hannah. A sostenere la narrativa poi le numerose cassette lasciate in giro dalla povera Hannah per cercare di far comprendere le ragioni dietro la sua decisione.

13 Reasons why: scopriamo i volti del cast

Il cast della serie Netflix 13 reasons why è composto da una ricca serie di volti divenuti nel tempo piuttosto famosi; abbiamo Katherine Langford, Dylan Minnette, Christian Navarro, Alisha Boe, Brandon Flynn, Justin Prentice, Miles Heizer. Il cast è poi arricchito da Ross Butler, David Druid, Timothy Granaderos, Brandon Larracuente, Tommy Dorfman e Derek Luke. Non possiamo esimerci da nominare Amy Hargreaves, Kate Walsh, Brian d’Arcy James, Brenda Strong, Grace Saif e Deaken Bluman.

Insomma, lo show è finito, chi attendeva che questa fantastica serie fosse completa può finalmente iniziare la visione della serie TV; chi invece non fosse convinto dalla produzione dovrebbe quantomeno darle una possibilità ed eventualmente virare su uno dei tanti altri prodotti presenti sul catalogo della piattaforma di streaming digitale.