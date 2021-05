Stranger Things: arriva ufficialmente la stagione 4 su Netflix, ecco quando

Uno dei principali metodi di intrattenimento per quanto riguarda l’attuale periodo che va avanti purtroppo da oltre un anno, consiste nella visione di contenuti a pagamento. Questi arrivano grazie alle varie piattaforme che come Netflix riescono a concedere un vasto catalogo agli utenti. La piattaforma infatti è in grado di offrire ogni genere tra film e serie TV, riuscendo a mettere d’accordo utenti di più gusti ed età.

Ci sono alcune serie che sono rimaste con un punto di domanda, lasciando gli utenti nell’incertezza in merito all’arrivo della prossima stagione. Una di queste è certamente Stranger Things, uno dei contenuti di punta di Netflix che da qualche tempo lascia che si chiacchieri in merito alla sua quarta stagione. Più notizie contrastanti avrebbero visto la luce durante gli ultimi mesi, i quali avrebbero anche smentito l’arrivo durante questo 2021 della quarta avventura. Le riprese infatti sono state bloccate più volte a causa della pandemia, ricominciando solo qualche settimana fa.

Stranger Things arriva su Netflix con la stagione 4 ma non per quest’anno

Alla ricerca di più indizi riguardo all’arrivo della prossima stagione di Stranger Things, gli utenti sarebbero arrivati ad un’intervista rilasciata dall’attore Finn Wolfhard. Il ragazzo, che interpreta Mike Wheeler, avrebbe infatti rasserenato tutti in merito all’arrivo della prossima parte della serie.

Secondo quanto riportato infatti questa dovrebbe avere luogo il prossimo 2022, lasciando quindi di stucco tutti coloro che speravano in un arrivo programmato per il 2021. Non resta quindi che attendere e sperare che le riprese possano terminare prima di quanto previsto, anche se non ci sono troppe speranze…