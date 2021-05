Netflix, Stranger Things: ecco quando arriveranno i nuovi episodi

Netflix è ormai diventato fondamentale per tutti gli utenti che ogni giorno si servono della propria TV. Infatti la piattaforma che riesce ad offrire contenuti di vario genere può risultare fondamentale soprattutto in un periodo del genere durante il quale la maggior parte delle persone si ritrova ad essere chiusa in casa.

A quanto pare i fan di alcune serie sono ancora in trepidazione sperando di conoscere dettagli che riguarderanno le prossime stagioni dei loro show preferiti. Uno su tutti è Stranger Things, contenuto molto seguito dagli utenti Netflix che da qualche tempo non restituisce risposte utili a capire quando arriverà la tanto agognata quarta stagione. Secondo molti pareri l’uscita potrebbe risultare ancora lontana, visto anche le riprese che sono state bloccate più volte proprio per le esigenze legate al COVID. Ci sarebbero però alcune novità che sarebbero trapelate sul web proprio durante le ultime settimane ad opera di uno dei principali attori di Stranger Things.

Netflix pronto a riaccogliere Stranger Things ma non adesso: ecco le parole di Mike

Durante un’intervista l’attore Finn Wolfhard che interpreta il piccolo Mike Wheeler avrebbe infatti dato una risposta a tutti coloro che attendevano nuove notizie in merito all’arrivo della quarta stagione.

A quanto pare infatti quest’ultima dovrebbe arrivare durante il prossimo 2022, infrangendo i sogni di coloro che la volevano già entro il 2021. Il tutto è da ricondurre, come detto poche righe più in alto, alle problematiche derivanti dalla pandemia in atto. Ci saranno comunque altre notizie in futuro che saremo pronti a riportare.