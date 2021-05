L’italiano medio è solito lamentarsi, ma alla fine agisce sempre in virtù del bene comune. Una caratteristica nobile per un popolo che nel corso della storia si è sempre tirato su le maniche cercando di recuperarsi nei momenti più difficili. Bisogna anche dire che spesso gli italiani sono ingenui. Tutti attendono notizie sul fronte di una possibile patrimoniale, ma i soldi ce li stanno già prendendo in modo forzoso. Se non vi siete ancora accorti, meglio leggere questo articolo. Ecco il perché.

Tutti parlano di patrimoniale, ma i prelievi forzosi sui conti correnti esistono già

Sono giorni, anzi mesi, che si sta parlando della patrimoniale che potrebbe essere introdotta dal Governo Draghi. Una sorta di prelievo forzoso sul conto corrente dei cittadini italiani su base all’incirca di un 10% del patrimonio disponibile. Tutti sono preoccupati e da quando si è paventata questa triste possibilità è scattato l’allarme.

Tuttavia la patrimoniale esiste già da anni e la stiamo pagando ogni anno. L’unica differenza è che il ceto medio-alto non esiste, si parte da chi ha depositati almeno 5.000 euro. Ecco i dettagli.

L’imposta di bollo ti prende dei soldi sia sul conto corrente che sul conto deposito

Partiamo da chi ha del denaro fermo su un conto deposito, sia esso un salvadanaio o una forma di piccolo investimento. L’imposta di bollo dello Stato colpisce anche quello. Una sorta di patrimoniale allo 0,2% sulla somma in giacenza.

Finiamo con i soldi presenti in un classico conto corrente. Risparmi messi da parte lungo tutta una vita, ma tanto dal 1972 e ogni anno parte di questi va nelle mani dello Stato. L’imposta di bollo colpisce tutti coloro che hanno 5.000 euro o più depositati sul conto o un Isee che supera i 7.500 euro annui. Questa specie di patrimoniale costa tutti gli anni al cittadino italiano 34,20 euro.

Insomma, facendo due conti e ragionandoci un po’ su, non serve un prelievo forzoso una tantum per farci cadere nella disperazione. Infatti abbiamo una o più rate annuali che lo Stato Italiano preleva dai conti correnti e postali di ogni utente che ne è in possesso. Patrimoniale o bollo, a seconda di come uno la voglia chiamare, questa tassa attinge dal denaro depositato.

Per maggiori dettagli in merito alla patrimoniale effettiva vi consigliamo la lettura di questo nostro articolo.