Android Auto prepara gli utenti ad un aggiornamento epico che al suo interno include tutta una serie di sostanziali modifiche ed ottimizzazioni. Ne guadagna l’interfaccia grafica nonché l’usabilità generale con i veicoli preposti all’utilizzo delle nuove funzioni alla guida. Mentre scende in campo la lista dei device wireless compatibili è tempo di prendere in esame le novità di questa nuova versione dell’app concessa in anteprima assoluta dagli analisti. Ecco che cosa conta di offrire.

Android Auto: decina di novità in arrivo con il fenomenale update

Spazio ad un ammodernamento generale delle forme e dei colori unitamente ad una miglioria a tutto tondo sul piano funzionale. Questo è quanto proposto dall’aggiornamento Android Auto scardinato da chi per primo ha preso in esame il contenuto del pacchetto datato Maggio 2021. Le news in gioco tengono conto di quanto segue: