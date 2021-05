WindTre è noto per le sue offerte ricche di Giga di traffico dati e tra le numerose opzioni proposte ai nuovi clienti non passa inosservata la Unlimited con Easy Pay. La tariffa fa parte del pacchetto All Inclusive ed è rivolta a tutti i nuovi clienti, l’attivazione non dipende quindi dal gestore di provenienza né necessita il trasferimento del numero dal precedente operatore. Chiunque desideri ottenere una quantità illimitata di Giga di traffico dati può recarsi in uno dei punti vendita WindTre, acquistare una nuova SIM e richiedere l’offerta.

WindTre Unlimited con Giga illimitati, minuti ed SMS per tutti!

L’offerta Unlimited con Easy Pay di WindTre permette di ricevere ogni mese: minuti illimitati verso tutti i numeri, 200 SMS verso tutti i numeri e Giga illimitati alla massima velocità disponibile.

Il costo da sostenere per il rinnovo ammonta a 29,99 euro al mese. I clienti dovranno indicare la modalità di pagamento che desiderano utilizzare scegliendo tra: carta di credito, conto corrente e carta conto.

Ogni mese sarà necessario affrontare esclusivamente la spesa necessaria per il rinnovo. WindTre al fine di evitare l’addebito di spese impreviste o di costi extra blocca i servizi a sovrapprezzo sin dall’attivazione della nuova SIM.

Scaricando l’app ufficiale WindTre i clienti possono comunque monitorare lo stato della loro tariffa in qualsiasi momento. Il gestore permette di utilizzare la piattaforma anche per gestire l’offerta o richiedere assistenza.

La Unlimited non è l’unica offerta con un’ottima quantità di Giga. Gli utenti che desiderano ottenere soglie alte andando incontro a un costo di rinnovo più contenuto possono optare infatti per la XLarge con Easy Pay o per una delle offerte operator attack attualmente in listino.