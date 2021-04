I clienti del gestore francese Iliad e degli operatori virtuali selezionati dall’operatore WindTre che hanno intenzione di effettuare il trasferimento del loro numero hanno a disposizione le offerte del pacchetto GO 50 a partire da un costo di soli 6,99 euro al mese. Le tariffe rappresentano al momento alcune delle migliori opzioni proposte da WindTre per via del costo ridotto previsto per il rinnovo e per i contenuti offerti. I nuovi clienti, richiedendone l’attivazione, ricevono infatti i seguenti contenuti:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

200 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati

Il costo da sostenere mensilmente cambia in relazione al gestore da cui si richiede il trasferimento del numero.

WindTre: offerte e costi di rinnovo per i clienti Iliad e MVNO!

La versione più economica anche questo mese è rivolta ai clienti del gestore francese Iliad che, insieme ai clienti Fastweb, PosteMobile e CoopVoce, hanno la possibilità di attivare la WindTre GO 50 Fire + Digital Limited Edition a un costo di soli 6,99 euro al mese.

L’offerta WindTre GO 50 Flash Digital, invece, è riservata ai clienti Kena Mobile, i quali dovranno sostenere una spesa di attivazione di 6,99 euro e un costo di rinnovo di 8,99 euro al mese.

A 9,99 euro al mese, i clienti Lyca Mobile possono invece attivare la WindTre GO 50 Special Digital, che necessita di un costo iniziale di 6,99 euro.

I contenuti non proposti dalle varie tariffe non cambiano. Quindi, a prescindere dall’offerta attivata tutti i nuovi clienti avranno a disposizione soglie identiche. Le spese da sostenere presenteranno delle differenze ma non cambia la modalità di pagamento da utilizzare in quanto tutte le opzioni elencate potranno essere rinnovate tramite credito residuo.