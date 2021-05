È il Financial Times a darne notizia. Sono molte le banche europee che stanno anticipando alcune decisioni che cambieranno il modo di lavorare nell’era post Covid-19. Queste scelte faranno diventare gli istituti di credito più green. Ma ci sarà un settore che non sarà felice di questa mossa delle banche. Ecco tutti i dettagli.

Le nuove scelte delle banche che hanno scoperto lo smart working

Meno trasferte, questa sarà la parola d’ordine delle banche europee. Con l’arrivo del Coronavirus sono molte le realtà che hanno iniziato a sperimentare lo smart working. Tra l’altro per molti versi non solo si è rivelato utile per non fermare i processi di impresa o continuare a erogare i servizi, ma anche più produttivo.

C’è un risvolto ulteriore che stanno cercando di cogliere diverse banche europee. Il suo lato green. Pensiamo a quanti viaggi aerei fanno i dipendenti di una banca per le trasferte. Alcuni dati in previsione? ABN e Lloyds taglieranno del 50% i viaggi in trasferta. Un colpo dritto nel segno per l’ecosostenibilità. Lo stesso dicasi per Hsbc che, secondo quanto dichiarato da Noel Quinn, suo amministratore delegato, intende tagliare di netto i viaggi.

Un occhio al portafoglio, ma soprattutto uno all’ambiente per queste banche che stanno rivoluzionando il loro mondo del lavoro. Ma se da un lato a beneficiarne è la Terra, dall’altro c’è un settore che trema.

Il trasporto aereo non sarà felice

Si tratta del trasporto aereo, già profondamente piagato dal Covid-19. Sicuramente questa scelta, anticipata dalle banche europee, non farà felice le compagnie aeree. Questi sono per loro tempi duri. Il 2020 ha visto cali spaventosi e il 2021 non sembra essere partito con le migliori intenzioni.

Insomma, se da una parte si vedono i benefici per le banche e l’ecosistema, dall’altra invece la piaga economica spaventa. Staremo a vedere cosa succederà in futuro, ma intanto in America stanno già attuando questa politica di tagli. E poi a dirla tutta, sono stati proprio i manager di queste banche a confessare che molte delle trasferte erano inutili!