Microsoft sta sviluppando una nuova versione del suo noto programma Office per Windows 10. La società lo ha rivelato in un post sul blog. L’ applicazione basata sul Web funge da punto focale per il software Office 365, come Word, Excel, Outlook e OneDrive. L’app offre agli utenti l’accesso alle funzionalità disponibili su Web Office direttamente dal desktop.

Come già indicato nella roadmap del prodotto dell’azienda, Microsoft sta ora lavorando ad una serie di modifiche progettare per migliorare le prestazioni e le capacità dell’ app. L’ app di Office così com’è oggi è stata lanciata per la prima volta nel 2019, sostituendo l’ app nativa My Office per Windows 10.

Microsoft rilascerà la nuova versione a giugno

L’applicazione viene preinstallata nei PC più moderni e fornisce l’accesso gratuito alle versioni basate sul web del software di Microsoft. Come parte dell’aggiornamento l’app di Office inizierà a utilizzare le ultime tecnologie Web che dovrebbero rafforzare le prestazioni e la stabilità della piattaforma, oltre a gettare le base per nuove funzionalità. Una di queste è la possibilità di aprire più istanze dell’app di Office contemporaneamente, offrendo agli utenti l’opportunità di lavorare su più documenti.

L’interfaccia utente dell’applicazione rimarrà in gran parte la stessa, ma con alcune piccole modifiche, come un’intestazione dell’applicazione con un nuovo aspetto. Secondo Microsoft, la nuova versione di Office per desktop inizierà a essere distribuita a giugno e sarà disponibile per tutti gli utenti entro la fine dello stesso mese. Non è ancora chiaro che tipo di funzionalità aggiuntive saranno presenti nell’aggiornamento software ma lo scopriremo presto.