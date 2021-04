L’offerta commerciale di Iliad è ancora una volta caratterizzata dalle offerte low cost. Il provider di telefonia francese si conferma una delle migliori soluzioni per quegli utenti che desiderano tariffe con consumi molto ampi e prezzi da ribasso. Nel corso delle ultime settimane, inoltre, Iliad sta facendo un passo in avanti anche con i servizi extra: tra questi vi è la sperimentazione del 5G.

Iliad frena sull’app ufficiale: lo stop su Android e iPhone

Se alcuni servizi come il 5G rappresentano già la realtà, gli utenti di Iliad devono fare i conti anche con alcune mancanze. Ad esempio, a quasi tre anni dal lancio ufficiale dell’operatore nel nostro paese ancora non è disponibile un’app ufficiale per la gestione del profilo.

Questa mancanza è valida tanto per gli utenti Iliad con uno smartphone Android tanto per gli utenti di Iliad che utilizzano un iPhone. La gestione del profilo per tutti gli abbonati è quindi demandata al sito internet ufficiale dell’operatore.

I rumors che volevano un rilascio di un’app ufficiale su Google Play Store e su App Store di Apple sono stati smentiti dai fatti nel corso di questa prima parte del 2021.

La mancanza di un’app ufficiale per gli utenti Iliad con smartphone Android è ora anche più rilevante. Ricordiamo che sul Google Play Store, sono scomparse da alcune settimane anche tutte quelle app parallele e terze che garantivano la gestione del profilo tariffario per il gestore francese. Tra queste, c’è da annoverare anche il servizio più popolare di genere, Area Personale