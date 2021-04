Mozilla ha rilasciato Firefox 88 all’inizio di questo mese con una serie di nuove funzionalitá e modifiche. L’aggiornamento includeva il supporto per la funzione di zoom utilizzando un touchpad su sistemi Linux, aggiornamenti di stampa e supporto per JavaScript incorporato nei file PDF. Inoltre, Firefox ha abbandonato il supporto FTP con l’aggiornamento e ora Mozilla ha iniziato a distribuire Firefox 89 per Android sul canale beta.

Secondo un recente rapporto di androidpolice, Firefox 89 per Android aggiunge una nuova sezione per le schede che consente di accedere rapidamente alle schede sincronizzate su piú dispositivi. Sebbene la funzione delle schede sincronizzate non sia nuova, in precedenza era nascosta dietro una voce nel menu di overflow. Questo ha reso l’utilizzo della funzione un pó ingombrante. Ora, con il nuovo update, gli utenti saranno in grado di accedere rapidamente alle schede sui propri dispositivi Android.

Firefox 89 semplifica l’accesso alle schede sincronizzate

Oltre a ció, Firefox 89 porta una piccola modifica per la panoramica delle schede aperte che rimuove il pulsante “seleziona schede”. Ora, per selezionare le schede, gli utenti dovranno toccare e tenere premute le schede nella panoramica. Inoltre, l’aggiornamento apporta un paio di modifiche all’interfaccia utente; le icone dei tuoi siti web preferiti ora saranno molto piú grandi.Vale la pena notare che Mozilla sta collaborando con Web Compat per i problemi di rendering su siti Web selezionati. A tal fine, l’aggiornamento introduce una nuova voce di menu che consente di segnalare le pagine che non funzionano correttamente nel browser a causa di problemi di compatibilitá. Purtroppo, l’ultimo aggiornamento di Firefox non ha ricevuto il supporto per nessuna nuova estensione del browser su Android.