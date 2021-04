Dopo averle rese progressivamente disponibili nei negozi, Vodafone sta cominciando a vendere anche online le sue eSIM, dando la possibilità ai nuovi clienti di scegliere se acquistare un’offerta utilizzando una SIM fisica o una “virtuale”.

Vodafone ha introdotto la sua eSIM nei negozi a partire dal 12 Aprile 2021, consentendo ai nuovi e già clienti di utilizzare il nuovo formato di scheda telefonica già integrata nei device compatibili tramite un chip dedicato, il cui inserimento e rimozione avviene in maniera “digitale” e non fisica. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone rende disponibili le eSIM online per alcune offerte

Nei negozi, per utilizzare la eSIM viene fornito un semplice cartoncino fisico, con un packaging 100% senza plastica, il quale presenta il tipico colore rosso e all’esterno la scritta “Welcome to Vodafone eSIM!“. Al suo interno sono presenti le informazioni fondamentali, ossia il codice seriale ICCID da 19 cifre, il PIN e il PUK.

Inoltre è stampato il QR Code (riutilizzabile), che il cliente dovrà scansionare con la fotocamera del proprio device per scaricare il profilo della numerazione sul telefono. In concomitanza con il lancio delle eSIM, Vodafone aveva reso disponibile sul suo sito una pagina dedicata, nella sezione Supporto, con le domande frequenti e le istruzioni per l’uso.

Se in precedenza veniva specificato che l’acquisto di una eSIM era possibile solo nei negozi Vodafone, a partire dallo scorso, 27 Aprile 2021, la pagina di Supporto delle eSIM è stata aggiornata indicando che l’acquisto è possibile anche online. Nella voce dedicata alla eSIM, è presente il seguente avvertimento: “Puoi utilizzare l’eSIM soltanto su dispositivi che la supportano. Consulta le caratteristiche tecniche del device per verificare che sia compatibile con questa tipologia di SIM“.