Anche Vodafone sarà uno degli operatori che nei prossimi giorni permetterà di acquistare nei suoi negozi la nuova colorazione Viola degli smartphone Apple iPhone 12 e iPhone 12 Mini, con alcune offerte di rateizzazione dedicate.

Dunque, così come TIM e Iliad, anche l’operatore rosso metterà in vendita il nuovo colore per alcuni modelli di iPhone 12, presentato nel corso dell’evento Apple dello scorso 20 Aprile 2021. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Vodafone: Apple iPhone 12 Viola acquistabili da domani 30 aprile 2021

Per quanto riguarda Vodafone, dopo aver messo in vendita nei mesi scorsi tutti i modelli di iPhone 12 con le colorazioni presenti fin dal lancio, a partire dal 30 Aprile 2021 renderà disponibili nei suoi negozi aderenti gli smartphone Apple iPhone 12 e 12 Mini nella nuova colorazione Viola, disponibili nelle varianti da 64GB, 128GB e 256GB.

L’operatore consentirà di acquistare questi nuovi modelli anche tramite alcune offerte dedicate per l’acquisto a rate, sia per tutti i nuovi clienti ma anche per i già clienti, sia ricaricabili che abbonamento. Per esempio, i nuovi clienti potranno attivare la Infinito Smartphone Edition con Apple iPhone 12 Mini da 64 GB a partire da 26 euro al mese con anticipo zero. Oppure iPhone 12 da 128 GB a partire da 30 euro al mese con anticipo zero.

Tutti i già clienti ricaricabili potranno acquistare Apple iPhone 12 Mini 64GB a partire da 27,.99 euro al mese con 0 euro di anticipo. iPhone 12 128GB a partire da 34.99 euro al mese senza anticipo. Infine i clienti in abbonamento avranno diritto a Apple iPhone 12 Mini 64GB a partite da 28 euro al mese con anticipo zero. iPhone 12 128GB a partire da 32 euro al mese con zero euro di anticipo.

A prescindere dal modello scelto e dall’offerta abbinata, è previsto anche un costo di attivazione della rateizzazione pari a 9.99 euro per i nuovi clienti, mentre per alcuni già clienti ricaricabili bisogna considerare una maggiorazione di 10 euro. Gli smartphone Apple iPhone 12 nella nuova colorazione Viola saranno disponibili con Vodafone anche con la modalità Flexy Pay, che prevede l’accensione di un finanziamento Compass, nei rivenditori Vodafone convenzionati.