Si stanno facendo spazio nell’ultimo periodo delle offerte molto interessanti che riguardano l’operatore virtuale Very Mobile. Queste non riguardano però Giga illimitati come quando è stato festeggiato il suo primo anno nel mercato, ma ci saranno due offerte operator attack con SIM, spedizione e attivazione gratis. Le tariffe possono essere attivate solo dal sito e con passaggio del numero da operatori specifici di provenienza, come ad esempio Iliad, Postemobile e altri.

Very Mobile: le offerte operator attacck dell’operatore virtuale

È sicuramente importante tenere in considerazione un particolare molto importante, ossia che l’iniziativa promozionale avrà una durata di tempo limitata. Infatti, gli utenti avranno modo di poter usufruire della promozione fino al 9 maggio 2021, a meno di eventuali proroghe. Ecco di seguito tutte le offerte:

VERY 30

L’offerta VERY 30 comprende chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali e fissi, SMS illimitati verso tutti i numeri e 30 Gigabyte di traffico dati in 4G / 2,8 Gigabyte in Roaming Ue. Il costo è di 4,99 euro con addebito su credito residuo. Per quanto concerne l’attivazione più la SIM e il costo di spedizione sono gratis, e la portabilità può essere attuata da: Iliad, Postemobile, BT Enia, BT Italia, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, DIGI Mobil, Enegan, ERG Mobile, Fastweb, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NT Mobile, NV Mobile, Optima, Ovunque, PLINK, Plintron, Rabona Mobile, 1Mobile, Rabona New, Telmekom, Tiscali, Uno Mobile, Welcome Italia, WithU.

VERY 100