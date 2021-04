La primavera porterà un gran numero di titoli in arrivo su Netflix. La piattaforma streaming cerca di mantenere alto il rapporto di fedeltà con i suoi utenti, rilasciando i nuovi episodi delle serie tv più popolari. Tra queste spicca anche Élite: per il celebre prodotto spagnolo sono in arrivo le puntate della quarta stagione.

Élite, quando arrivano gli episodi della quarta stagione

La data di rilascio ufficiale per i nuovi episodi di Élite è prevista per il 18 Giugno. In linea con le politiche di Netflix, tutte le puntate della quarta stagione saranno da subito disponibili alla visione per gli appassionati.

L’ufficialità per l’arrivo dei nuovi episodi di Élite è giunto nelle scorse settimane attraverso un comunicato social di Netflix. A differenza di altre popolari serie tv, Élite ha rispettato i tempi di uscita per le puntate inedite della quarta stagione. I ritardi causati dalla pandemia per le riprese, in questa circostanza, sono stati minimi.

La presenza di Élite sul catalogo di Netflix è solo una delle sorprese previste dalla tv streaming nel corso di questa primavera. Un grande evento è già atteso per il prossimo mese, quando il catalogo streaming di Netflix sarà arricchito con i nuovi episodi di Lucifer.

Se queste serie tv popolari sono pronte a tenere i fans incollati allo schermo, ci sono notizie negative per gli appassionati di altri prodotti popolari come La casa di carta e Stranger Things. Per la serie tv spagnola i tempi di rilascio lasciano immaginare ad una release entro Settembre 2021, mentre per Stranger Things non è da escludere un rinvio al 2022.