Unieuro ha recentemente attivato una campagna promozionale veramente assurda, la perfetta occasione che vi aiuterà a spendere decisamente pochissimo sull’acquisto di un nuovo smartphone Samsung Galaxy.

Giorni di follie sul sito ufficiale dell’azienda, nonché nei tantissimi punti vendita sparsi per il territorio nazionale, gli utenti possono accedere a prodotti a prezzi molto più bassi del normale. Gli acquisti, come specificato, possono anche essere completati tramite l’e-commerce di Unieuro, con spedizione gratuita presso il domicilio, per ogni ordine del valore superiore ai 49 euro.

In parallelo segnaliamo la presenza del solito Tasso Zero, la possibilità di richiedere un finanziamento senza interessi, nel momento in cui si dovessero spendere più di 199 euro.

Unieuro: il volantino e tutti i nuovi prezzi

Il modello che maggiormente attira la nostra attenzione è chiaramente il Samsung Galaxy S20 FE, un dispositivo lanciato nel corso del 2020, e caratterizzato dalle stesse identiche specifiche tecniche del Galaxy S20, ma con alle spalle il processore Qualcomm Snapdragon. Il suo prezzo attuale è davvero da non perdere di vista, solamente 399 euro per la variante totalmente sbrandizzata.

Volendo invece virare verso soluzioni più recenti, allora sarà possibile affidarsi al Galaxy S21+, un terminale attualmente in vendita a 799 euro, per la variante da 256GB, un prezzo vicino al listino, ma comunque abbastanza scontato.

