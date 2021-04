Fino all’11 Maggio 2021, salvo ulteriori proroghe, PosteMobile sta continuando a proporre la sua offerta tariffaria Creami Wow 10GB, che al prezzo di 4.99 euro al mese offre minuti, SMS e 10 Giga a tutti i nuovi clienti che ne effettuano l’attivazione.

Vi ricordo che PosteMobile è attualmente operante su rete WindTre fino in 4G e 4G+ per le nuove SIM “Full” con velocità fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Scopriamo ora l’offerta.

PosteMobile Creami WOW 10 GB attivabile fino all’11 maggio 2021

Per sottoscrivere l’offerta, i nuovi clienti possono richiedere la portabilità da un altro operatore o anche attivare un nuovo numero, sostenendo in ogni caso un costo di 20 euro per la nuova SIM ricaricabile, con 10 euro di traffico incluso. Creami Wow 10GB è disponibile sia online sul sito ufficiale dell’operatore che tramite contatto telefonico con un consulente. Una volta attivata, l’offerta di PosteMobile permette di utilizzare la tariffa flat Creami NEXT 1 al costo promozionale di 4.99 euro al mese.

Con Creami NEXT 1 si ottengono nello specifico credit illimitati per chiamate ed SMS verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, oltre a 10 Giga di traffico internet mobile composti da 5 Giga di base e 5 Giga bonus, questi ultimi erogati entro 24 ore dall’attivazione della SIM. A partire dalla seconda mensilità, il cliente PosteMobile potrà invece usufruire dei 10 Giga totali (10240 credit) subito dopo il rinnovo del piano.

Lo stesso meccanismo viene utilizzato anche dalle altre offerte della gamma Creami, come ad esempio la Creami WeBack e la Creami Style, prorogate anch’esse fino all’11 Maggio 2021, salvo cambiamenti, e composte ogni mese da minuti, SMS e fino a 50 Giga di traffico dati. Per scoprire tutti i dettagli delle offerte visitate il sito ufficiale dell’operatore.