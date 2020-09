L’operatore virtuale PosteMobile ha deciso di prorogare i piani tariffarie Creami WeBack e Creami Style fino al 15 Settembre 2020, salvo eventuali cambiamenti nei prossimi giorni.

Entrambe le offerte, prima di questo nuovo comunicato, avevano scadenza ieri, 1° settembre 2020. Da qualche mese però l’operatore continua a prorogarle. Ricordiamoci insieme cosa prevedono.

PosteMobile ha prorogato le proprie offerte Creami fino al 15 settembre 2020

Partiamo subito con l’offerta denominata Creami WeBack, che comprende credit illimitati per chiamate ed SMS e 50 Giga di traffico internet fino in 4G al costo di 9.99 euro al mese. Questa offerta è attivabile online solo per i nuovi clienti, sia per l’attivazione di un nuovo numero che per la portabilità da altro operatore. L’offerta comprende anche un meccanismo di rimborso che prevede l’erogazione di 1 euro bonus ogni 10 Giga di traffico dati non utilizzato. Questa opzione ha permesso all’offerta di essere eletta “Prodotto dell’Anno 2020”.

Con l’offerta Creami Style invece l’operatore vi offre 500 credit per minuti ed SMS e 5 Giga di traffico dati, il tutto al costo di 5 euro al mese. In questo caso è attivabile solo per i nuovi clienti, sia per l’attivazione di un nuovo numero che per la portabilità da altro operatore. Nel caso si esaurissero i Giga inclusi nel piano, è possibile attivare l’opzione 5 Giga Extra al prezzo di 1 euro in più al mese, acquistabili per due volte in un mese dall’area personale.

Per le offerte PosteMobile Creami Style e Creami WeBack acquistate online è previsto un costo per ogni SIM di 20 euro con 10 euro di traffico telefonico incluso. In tutti i casi la spedizione della SIM è gratuita. Per scoprire ulteriori dettagli visitate il sito ufficiale dell’operatore.