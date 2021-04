Netflix è sicuramente la piattaforma di streaming video più nota al mondo, e tra i suoi vari prodotti ne possiamo scegliere davvero tanti che sono di grandissima qualità. Ci sono serie TV, film e documentari veramente eccezionali e che potrebbero fare al caso vostro, e tra questi non possiamo non nominare tre fiction che stanno realmente facendo la storia della piattaforma californiana, ovvero Lucifer, Stranger Things e YOU. Scopriamo di seguito quali sono le ultime novità a riguardo.

Stranger Things, Lucifer e YOU: le ultime novità delle serie TV di Netflix

Incominciamo la carrellata di novità parlando di Stranger Things. La serie TV ambientata negli anni ’80 ha tante novità molto interessanti. La prima è quella che riguarda le dichiarazioni di Gaten Matarazzo, che interpreta il ruolo di Dustin, il quale ha dichiarato che ci saranno “toni più maturi e meno infantili nella nuova season di Stranger Things”. Poi, ci sono i due retroscena portati da Finn Wolfhard, ossia Mike Wheeler nella serie TV: il primo parla di una season più dark e cupa, e il secondo parla di una sceneggiatura migliore rispetto alle passate stagioni. Che sia per fare “hype” o meno, attendiamo tutti l’arrivo della serie.

Continuiamo a parlare di Lucifer. La serie TV statunitense è andata incontro a vari blocchi e non solo a causa del Covid: infatti, la fiction sarebbe dovuta probabilmente finire alla terza stagione, ma le proteste dei fan hanno fatto sì che tornasse una quarta, una quinta e addirittura una sesta stagione. Ora, sul catalogo di Netflix c’è la prima parte della quinta stagione, e dal 28 maggio anche la seconda parte, detta anche 5B. Con la sesta stagione, invece, c’è una brutta notizia per i fan, ossia che il ciclo narrativo di concluderà.

Infine, concludiamo con YOU. La serie tratta da vicino il tema dello stalking con una grande interpretazione di Penn Bagdley nei panni di Joe Goldberg. La terza stagione arriverà sicuramente entro la fine del 2021 e, secondo indiscrezioni, ci sarà un finale davvero emozionante.