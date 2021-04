Il Covid-19 non ha dato tregua nemmeno alle produzioni televisive, nessuno escluso. Ecco perché molti titoli Netflix attesi già per lo scorso anno, nemmeno con il 2021 hanno visto la luce. Nonostante ciò non sono mancate le notizie a tener viva l’attesa dei fan che sta diventando trepidante. È sicuramente il caso di You 3 che tutti stanno aspettando, ma attenzione: la fine di questa serie TV sta arrivando. Le notizie in merito sono davvero incredibili! Ecco tutti i dettagli.

In arrivo You stagione 3: le riprese stanno terminando

Le ultime notizie su You 3 ve le avevamo annunciate in un articolo pubblicato alcuni giorni fa. Ora si stanno facendo avanti ulteriori indiscrezioni in merito a questa serie TV che faranno felici tutti i fan che attendono la sua uscita.

Si tratta infatti di alcuni aggiornamenti in merito alle riprese degli ultimi episodi di You 3. Contrariamente a quanto il titolo dell’articolo poteva far pensare, la fine riguarda proprio queste ultime. La produzione, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe quasi arrivata al termine dei lavori. Ciò vuol dire che quasi sicuramente, entro la fine del 2021, arriverà nel catalogo Netflix.

Non sono solo gli addetti ai lavori ad aver regalato questa novità. Anche il colosso dello streaming on demand, che da un po’ di tempo sta ospitando il titolo nella sua piattaforma, ha dato conferma sulla prossima uscita di You 3.

“Quello che è successo nella prima parte di quest’anno è stato che molti dei progetti che speravamo di pubblicare prima sono stati spinti a causa dei ritardi di post-produzione per la pandemia, e pensiamo che torneremo nella seconda metà dell’anno, certamente nel quarto trimestre, dove abbiamo le stagioni di ritorno di alcuni dei nostri spettacoli più popolari come The Witcher, You e Cobra Kai, e alcuni film che sono arrivati sul mercato un po’ più lentamente di quanto speravamo, come Red Notice e Escape from Spiderhead“.

Come si può notare, anche You 3 è menzionato fra le serie TV che a breve emozioneranno i lori spettatori con nuovi episodi. Non ci resta che attendere, con la speranza che questi giorni passino velocemente e che domani sia già il giorno del primo episodio.