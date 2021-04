Non bastava la crisi economica causata dalla pandemia di Covid-19, ad aprile sono arrivati anche gli aumenti. Sono molti gli utenti alla disperata ricerca di soluzioni per risparmiare in primis sulle bollette di luce e gas. Questi costi fissi pesano nelle famiglie italiane, alcune sempre più vicine alla soglia di povertà e molte invece in situazioni d’emergenza. Con Enel Energia una soluzione c’è e sono le migliori offerte ancora sottoscrivibili. Ma occorre affrettarsi, il mese di aprile sta per terminare e forse anche queste incredibili promozioni.

Le migliori offerte di Enel Energia ve le diciamo noi

Poter risparmiare sui costi della corrente elettrica e del gas sarebbe già un passo avanti per molti utenti, ma in questa giungla di offerte trovare quella che fa al caso nostro diventa sempre più complicato. Le migliori offerte di Enel Energia, sia che si tratti di luce o gas, ve le elenchiamo noi in questo articolo. Si tratta di prezzi bloccati entro un certo limite di tempo. Prima dello scadere della promozione Enel Energia invierà la comunicazione con i nuovi prezzi così che si potrà decidere se rimanere o cambiare fornitore.