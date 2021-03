Manca poco al debutto della nuova Audi Q4 E-Tron, il nuovo Suv elettrico della casa automobilistica tedesca. Tutti gli appassionati attendono questo speciale modello che promette alta tecnologia e realtà aumentata unita alla comodità che contraddistingue il marchio. Inoltre Audi Q4 E-Tron è un Suv elettrico, silenzioso e a emissioni zero.

Tutte le prime caratteristiche da poco svelate della nuova Audi Q4 E-Tron

È ancora camuffato il design della nuova Audi Q4 E-Tron. Tuttavia la casa automobilistica tedesca ha svelato alcune informazioni. Il nuovo Suv elettrico sarà lungo 4,59 metri con un bagagliaio che può ospitare fino a 1.490 litri se si abbassano i sedili posteriori.

La nuova Audi Q4 E-Tron sarà a emissioni zero. Anche gli interni dell’abitacolo sono particolarmente attenti all’ambiente. Infatti non solo i sedili sono in pelle sintetica, ma anche la microfibra è stata realizzata con bottiglie in PET riciclate. La cosa simpatica è che più si sale con la qualità degli interni e più aumenta la percentuale di materiale eco sostenibile. Un’idea simpatica in un periodo dove il riscaldamento climatico e l’inquinamento stanno preoccupando molti.

Protagonista di questo Suv è la sicurezza. Infatti mai tanta tecnologia si è sposata con una guida resa il più possibile affidabile anche in situazioni pericolose. Tant’è che la nuova Audi Q4 E-Tron è dotata di un sistema a realtà aumenta in grado di proiettare tutte le informazioni di guida in modo chiaro e senza distrazioni. Inoltre un drone virtuale segnalerà il guidatore di pericoli, curve pericolose e svolte in punti con poca visibilità.

Insomma un Suv elettrico che promette parecchie soddisfazioni a chi sceglierà di acquistarlo adottandolo come compagno di viaggio. Sicuramente una soluzione economica visto i prossimi rincari di diesel e benzina. Tuttavia per la presentazione della nuova Audi Q4 E-Tron occorrerà aspettare ancora qualche mese. Ma niente paura, questo gioiellino può essere già prenotato online sul sito ufficiale di Audi. Ovviamente ancora non si conoscono i prezzi di listino, ma pare che saranno comunicati nelle prossime settimane.