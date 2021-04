ASUS ha già annunciato che il prossimo 12 maggio arriverà una nuova famiglia di device. Si tratta della serie ZenFone 8, caratterizzata da smartphone che si preannunciano dei flagship con dalle specifiche tecniche molto interessanti.

Tuttavia, almeno uno dei Zenfone 8 andrà in controtendenza e presenterà dimensioni compatte. A darne conferma ci pensa il produttore stesso, come si nota dall’immagine in apertura.

Nonostante manchino ancora molti giorni prima di scoprire la nuova famiglia Zenfone 8, sono emersi alcuni dettagli sui device ASUS. In particolare, su GeekBench è apparso un dispositivo caratterizzato dal numero di modello ASUS_I004D.

Questo codice è certamente collegato alla famiglia ZenFone 8. I ragazzi di XDA Developers hanno scoperto lo stesso numero di modello analizzando i codici sorgente del kernel di ASUS. Stando a quando emerso su GeekBench, il device è caratterizzato dalla presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 888.

ASUS ZenFone 8 si preannuncia un vero flagship

Il sistema inoltre può contare su almeno 8GB di RAM e l’OS sarà Android 11. Questo modello di ZenFone 8 ha totalizzato 1124 punti nel test in single core, arrivando a 3669 punti nel test in multi-core. Si tratta di punteggi in linea con la dotazione hardware.

In base a indiscrezioni precedenti, possiamo immaginare che ASUS monterà su Zenfone 8 un display AMOLED con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120Hz. La fotocamera principale sarà una Sony IMX686 da 64MP affiancata ad un sensore Sony IMX663 non ancora annunciato. Infine, non mancherà il supporto alla ricarica rapida a 30W.

È possibile scoprire quante ore mancano all’evento di presentazione direttamente dal sito ufficiale Asus. Collegandosi a questo indirizzo infatti sarà possibile salvare l’evento in calendario e non perdesi la presentazione.