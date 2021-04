Netflix ha confermato che alcuni degli show più amati e attesi dagli spettatori arriveranno a breve e tra questi spicca certamente The Witcher. Dopo vari rinvii legati alla situazione pandemica, finalmente sembra che nel mondo delle produzioni televisive sia tornato una certa normalità.

I produttori, i produttori esecutivi e la showrunner di The Witcher hanno confermato la fine delle riprese della serie. Questo significa che adesso può partire la fase di post-produzione che porterà alla realizzazione dei singoli episodi.

Nonostante la buona notizia, bisogna considerare le tempistiche necessarie per svolgere il lavoro di montaggio, realizzazione della CGI e tutti gli aggiustamenti necessari. Tutti questi lavori richiedono molto tempo ma possono essere effettuati più agevolmente rispetto alle riprese che richiedono decine e decine di addetti ai lavori.

Nonostante tutto, possiamo immaginare che la seconda stagione di The Witcher debutterà entro fine anno. Inoltre, in un arrivo a breve sulla piattaforma ci spera anche Ted Sarandos, responsabile dei contenuti di Netflix.

Toss a coin to our crew because we just wrapped season 2! @LHissrich pic.twitter.com/zdXer5mvsr

— The Witcher (@witchernetflix) April 2, 2021