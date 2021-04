Con l’uscita dell’undicesima stagione dello show, The walking dead è ormai alle porte della sua conclusione. D’altronde, dopo circa dieci anni di produzione televisiva, lo show ha iniziato la serializzazione nel 2010, è anche giunto il momento di concludere la narrazione. I fan della serie che è riuscita a riportare in auge l’horror, anzi ancora di più il filone zombie, sul piccolo schermo, adesso di chiedono quando sarà resa disponibile l’undicesima stagione.

Non si ha ancora una data certa per il relase dell’undicesima stagione di The walking dead; quello che si sa con un grado di certezza abbastanza elevato è che sicuramente uscirà entro la fine del 2021. molto probabilmente, volendo azzardare maggior precisione, antro la fine dell’estate.

The Walking Dead: la fine della serie ormai è dietro l’angolo

E mentre i fan attendono l’uscita della stagione undici di The walking dead dai piani alti di MC Network, casa di produzione dello show, arrivano i primi saluti. A comunicare il valzer Scott Gimble, che ha speso parole dolcissime sia per la serie TV che per i fan che per la troupe.

Il CEO di MC Network ha infatti dichiarato: “Sono trascorsi dieci anni da quando abbiamo iniziato. Ciò che è chiaro è che questa serie riguarda i vivi. Realizzato da un cast appassionato, questo show ha avuto un team di scrittori, produttori e una troupe straordinari. Il tutto dando vita alla visione di Robert Kirkman, sopportati dai migliori fan del mondo“. Insomma i primi segnali concreti che lo show ormai è davvero giunto alla conclusione.