NETFLIX: al termine di Aprile, il mese porterà con sé molte serie tv

La piattaforma americana Netflix contiene un numero indecifrabile di serie tv e film. Per tale ragione, nel momento in cui una di queste viene cancellata dal colosso, se ne accorgono in pochi. Sembra però, che nel caso di Aprile l’assenza di molte opere non passerà inosservata. In media, giornalmente verranno eliminate circa 2 o 3 opere. Si raggiungerà invece il picco nel giorno del 31 Aprile con ben 16 show sottratti all’elenco. Scopriamo quali sono qui di seguito.

Netflix: i titoli che sono e verranno cancellati ad Aprile

2 aprile

Honey: Rise Up and Dance

4 aprile

Backfire

11 aprile

12 aprile

Married at First Sight: stagione 9

Surviving R. Kelly Part II: The Reckoning: stagione 1

13 aprile

Antidote

14 aprile

Eddie Murphy: Delirious

The New Romantic

Once Upon a Time in London

Thor: Tales of Asgard

15 aprile

Cirque du Freak: The Vampire’s Assistant

19 aprile su Netflix

Carol

The Vatican Tapes

20 aprile

The Last Resort

21 aprile

The Great British Baking Show: Masterclass: stagioni 1-3

22 aprile

Liv and Maddie: stagioni 1-4

23 aprile

Mirror Mirror

24 aprile

Django Unchained

26 aprile

The Sapphires

Netflix 27 aprile

The Car

Doom

28 aprile

Paul Blart: Mall Cop

Cancellazioni inaspettate il 30 Aprile

30 aprile

Blackfish

Can’t Hardly Wait

Den of Thieves

The Green Hornet

How to Be a Latin Lover

Io sono Leggenda

The Indian in the Cupboard

Jumping the Broom

Kingdom: stagioni 1-3

Knock Knock

Palm Trees in the Snow

Platoon

Se scappi ti sposo

17 Again

Snowpiercer

Waiting

Chissà se nel corso del mese, Netflix deciderà di togliere dal suo contenitore altri titoli. Nel dubbio tornate a trovarci per gli aggiornamenti ed incrociamo le dita, nella speranza che non vengano prese di mira proprio le nostre preferite!