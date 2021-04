Recentemente è stato avvistato lo ZenFone 8 di Asus su Geekbench e non c’è da stupirsi visto che il produttore è pronto a presentarlo ufficialmente. È stato rilasciato il teaser ufficiale per questo evento che si terrà molto a breve, il 12 maggio. Meno 20 giorni di attesa per un dispositivo che difficilmente si può dire atteso dal pubblico, ma che comunque potrebbe stupire.

Asus ha puntato su uno slogan particolare, grande nelle performance e compatto nelle dimensioni. Finora è stato suggerito che sarebbe potuto arrivare un modello mini oltre a quello base, ma con questa pubblicità sembra che in realtà proprio il modello base sarà quello di ridotte dimensioni.

Questo potrebbe essere un punto di forza. Finora i produttori hanno puntato molto sulle dimensioni dello schermo andando a ridurre il rapporto tra corpo e display fino a raggiungere un picco invalicabile quindi a un certo punto hanno dovuto allargare direttamente gli smartphone. Asus punta alla nicchia delle persone che vogliono un dispositivo relativamente piccolo.

Asus: arriva lo ZenFone 8

I rapporti trapelati in merito sono molto pochi e anche poco chiari. Difficile dire che bisogna aspettarsi, ma il teaser parla chiaro. In ogni caso sarà, o saranno, dei top di gamma a tutti gli effetti con a bordo uno Snapdragon 888, tra i più potenti chip mai presentati finora. Sarà interessante vedere Asus come si comporterà visto che negli ultimi anni il reparto smartphone, soprattutto quelli normali e non quelli da gaming, ha fatto acqua un po’ da tutte le parti. Non resta che attendere 18 giorni.