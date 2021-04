Lucifer 5: la seconda parte arriverà a breve e coronerà un grande amore (forse)

Dove eravamo rimasti? Ah si, giusto. La seconda parte di Lucifer 5 era stata bruscamente interrotta dall’interferenza del coronavirus nel cast. La serie tv ci aveva quindi lasciati col fiato sospeso per via della scena “equivoca” che poteva aprire la strada a molteplici sviluppi, e di un grande cliffhanger: il tempo si è congelato e Dio non è felice di vedere i suoi figli lottare. Cosa accadrà? State tranquilli manca pochissimo al suo approdo su Netflix.

Lucifer 5: le anticipazioni e la data d’uscita della seconda parte

Come abbiano potuto ben vedere nella prima metà della stagione, questa si è basata sulla relazione tra Lucifer (Tom Ellis) e Chloe Decker (Lauren German). È però rimasta con un conto in sospeso: tra scene “frivole” ed hot, i due protagonisti riusciranno a coronare il loro amore? Ancora non lo sappiamo, visto che nell’ultima puntata prima della pandemia, Lucifer stava per confessargli il suo amore.

Dalle anticipazioni emerge che, nella quinta stagione part 2, Lucifer andrà incontro ad un intenso confronto con Dio. L’autore dichiara: “Diciamo solo che Lucifer e il papà discuteranno molto di dove sono stati, questo è il genere di cose di cui parleranno. È stato davvero un piacere giocare su questo aspetto e, come vedrete nel trailer, Dennis Haysbert (l’interprete di Dio, ndr.) non si tira certo indietro nei momenti emozionanti, che siano drammatici o umoristici”.

Per di più il co-showrunner Joe Henderson si è lasciato sfuggire la trama del suo episodio preferito, nonché il 5×09: “La cena di famiglia. E quando vedrete cos’è la cena di famiglia, penso che capirete perché lo vedo come qualcosa di personale e perché è stato un piacere girarlo. Ho già anticipato che nella puntata ci sarà una scena di 11 minuti con sole persone che parlano. Ho scritto praticamente un’opera teatrale ed è stato molto divertente poterlo fare. E soprattutto, con un cast come questo, la cosa più interessante che puoi fare è far parlare gli attori, cosa che per loro non è affatto facile.”

Ma non finisce qui, perché sembra che nel quarto episodio ci troveremo di fronte ad una ‘corsa sfrenata‘ che esplora in profondità la relazione di Dan e Lucifer. Quanto manca a tutto questo? Stringete i denti, approderà il 28 Maggio!