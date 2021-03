Uno dei contenuti maggiormente apprezzati nel catalogo offerto da Netflix è senza ombra di dubbio Lucifer, il diavolo in vacanza a Los Angeles impersonato da Tom Ellis infatti, nelle precedenti stagioni ha riscosso un successo tanto ampio quanto inaspettato, cosa che ha portato la produzione a produrre varie stagioni, di cui la quinta che ha esordito lo scorso 21 Agosto con la prima metà dei sedici episodi che la compongono, cosa che ha scocciato alcuni fan e lasciato invece con molta curiosità gli altri.

La prima metà ha molto colpito tutti i telespettatori, soprattutto all’ottavo episodio, dove le vicende stavano giungendo ad un punto di svolta, interrotto poi dal finire dell’episodio, evento che ha lasciato in sospeso tutto, portando all’elaborazione di tantissime teorie in merito all’epilogo finale che ci attende.

Quando arriva la parte seconda ?

Ovviamente gli occhi di tutti ora sono sul debutto tanto atteso della seconda metà della season, la quale sarebbe dovuta arrivare presto, piani però variati a causa dell’emergenza Coronavirus, la quale ha obbligato i produttori ha interrompere un po’ tutti i lavori per motivi di sicurezza, cosa che si è tradotta in un ritardo decisamente evidente e protratto.

Al momento non abbiamo ancora dei dati ufficiali in merito l’arrivo della seconda parte di Lucifer, l’unica stime effettuabile è quella derivante da un confronto con altri contenuti che hanno visto lo stesso modus operandi di Netflix, ovvero quelli già divisi in due, come ad esempio Centralino e Bojack Horseman, i quali hanno visto il debutto dei nuovi episodi entro un massimo di sei mesi dal rilascio della prima parte, cosa che lascia molto pensare che effettivamente non dovrebbe mancare poi tanto, bisogna però capire quanto stia influendo lo stato di pandemia, tenendo anche conto che a Settembre dovrebbero iniziare le riprese della sesta stagione.