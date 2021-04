TIM presenta ancora per gli utenti la possibilità di attivare il vantaggioso bonus internet. Il voucher sarà a completa disposizione di quegli abbonati che desiderano attivare un piano per la telefonia fissa.

Come per gli scorsi mesi, sono confermate le condizioni per gli utenti di TIM che decideranno di attivare il bonus internet. L’agevolazione avrà un costo di 500 euro e sarà disponibile per coloro che presentano un’attestazione ISEE dal valore uguale o inferiore a 20mila euro.

TIM e la Fibra ottica: le offerte con il bonus internet incluso

Anche TIM applica una politica commerciale ben precisa per il bonus internet, per cui gli utenti potranno accedere ad una sorta di doppio canale. Come già previsto da WindTre o anche da Vodafone, i 500 euro del bonus internet saranno da dividere in una prima parte come sconto fisso sul prezzo della telefonia fissa ed in una seconda tranche come sconto netto per l’acquisto di un tablet.

Nella fattispecie, gli utenti di TIM che si avvalgono del bonus internet pagheranno un costo di 19,90 euro per la loro tariffa di Fibra ottica. Il pacchetto dei consumi prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili più connessione internet illimitata con le velocità della Fibra ottica.

In aggiunta alla tariffa per la Fibra, gli utenti potranno poi scegliere un tablet a costi più che ridotti. TIM garantisce ai suoi abbonati la possibilità di acquistare un Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi al costo di 29,90 euro. Rispetto ai 329,90 euro di listino è quindi previsto uno sconto pari a 300 euro.