A partire dal 22 aprile sarà possibile acquistare il nuovo RedMagic Watch. Si tratta del primo smartwatch dell’azienda che si va ad affiancare allo smartphone alla famiglia di smartphone da gaming composta da RedMagic 6 e 6 Pro.

Lo smartwatch è caratterizzato da un display AMOLED da 1.39 pollici di forma circolare e risoluzione di 454×454 ppi. La finitura è 2.5D e quindi leggermente ricurva per offrire agli utenti un design più ricercato.

Il RedMagic Watch offre un sistema di rilevamento completo che si basa sul sensore GH3011. Grazie a questa tecnologia è possibile misurare il battito cardiaco a riposo o durante le attività, ottenere dati sul livello di ossigenazione del sangue e monitorare la qualità del sonno.

RedMagic Watch arriva ufficialmente in Italia

Le funzionalità avanzate dello smartwatch permettono di tenere traccia di 16 sport differenti tra cui la corsa all’esterno o all’interno, cyclette, basket, nuoto e soprattutto anche il calcio. Grazie alla modalità Football Dynamic Activity Mapping è possibile registrare gli spostamenti sul campo e visualizzare con precisione la distanza coperta e l’area in cui si gioca con più frequenza.

Tra le altre caratteristiche principali di RedMagic Watch spicca la presenza del sensore NFC e la cassa dello smartwatch è resistente all’immersione in acqua fino a 5 atmosfere. Il produttore ha dotato il device di una batteria da 420mAh che garantisce fino a 15 giorni di autonomia.

RedMagic Watch arriverà in Italia al prezzo di 99 euro e al momento del lancio saranno disponibili due colorazioni principali: nero e bianco. Sarà inoltre possibile sostituire i cinturini a piacimento per creare il proprio stile personale. Per acquistare lo smartwatch è possibile visitare il sito ufficiale del produttore.