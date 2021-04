Una notizia davvero amara per tutti i fan di Peaky Blinders; un’attrice del cast della serie TV infatti è passata a miglior vita. Stiamo parlando, come molti di voi magari già sapranno, dell’attrice Helen McCrory; la donna purtroppo è venuta a mancare all’eta di 52 anni a causa del cancro con cui da tempo combatteva.

Una battaglia quella della McCrory che andava avanti da tempo, dato che già nel 2014 raccontava di come volesse impedire che la malattia potesse limitarla nel suo lavoro nella sua vita privata. L’attrice, oltre al ruolo di Polly Gray, è nota agli appassionati di cinema anche per altri ruoli come adempio la madre del detestabile Draco Malfoy in Harry Potter.

Peaky Blinders: il dolore dei colleghi per Helen McCrory

Ad aver incassato la notizia della scomparsa dell’attrice come un duro colpo non solo i fan di Peaky Blinders ma anche tanti suoi colleghi sia della serie TV che non; in molti infatti hanno speso un attimo del proprio tempo per dedicarle un pensiero. Tra le dediche fatte all’attrice tuttavia, quella del marito è sicuramente tra le più toccanti, e racconta anche un po’ del carattere della donna visto dagli occhi dell’uomo che la ama.

Sul suo account Twitter l’uomo scrive: “Ho il cuore spezzato nell’annunciare che dopo un’eroica battaglia contro il cancro, la bella e potente donna che è Helen McCrory è morta, circondato da un’ondata d’amore di amarici e familiari. È morta come ha vissuto. Senza paura. Dio la ama e sa quanto siamo fortunati ad averla avuta nella nostra vita. Ha brillato così intensamente.Vai ora piccola, e grazie“.