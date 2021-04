Netflix ha visto anni di crescite incredibili di abbonati, ma con la concorrenza che è diventata sempre più agguerrita, come Disney + per esempio, la situazione attuale è molto diversa. I numeri del primo trimestre dell’anno hanno segnalato una profonda diminuzione dei nuovi utenti paganti, praticamente sulla stessa linea del 2017, l’anno peggiore degli ultimi quattro.

La situazione è in controtendenza rispetto al 2020 ovvero il vero anno del boom dei nuovi abbonati su Netflix. Quest’ultimo è iniziato verso il secondo trimestre ovvero quanto i paesi hanno iniziato veramente a mettere in pratica misure di contenimento. Nel momento in cui ha iniziato, i valori si sono stabilizzati verso metà dell’anno tenendo la solita linea fino alla fine dell’anno. Al contrario all’inizio del 2021 non si è registrato lo stesso boom e in generale il numero degli spettatori paganti è diminuito.

Netflix: i numeri più bassi dal 2017

Nonostante Netflix abbia grandi progetti per il 2021, la concorrenza ormai è su un altro livello generale. Disney + ha in programma una lunghissima di serie dei più grandi franchise al mondo in tema di intrattenimento, Marvel e Star Wars per dire.

Per esempio, gli ultimi dati dagli Stati Uniti hanno segnalato proprio una grossa diminuzione del volume di mercato di Netflix. Da un lato la diminuzione non è dovuta a una diretta diminuzione degli abbonati, ma dalla crescita di quelli degli altri servizi. Detto questo la piattaforma deve fare comunque i conti con un calo di interesse del pubblico. Quest’anno, con la probabile uscita dalla pandemia, i servizi di streaming in generale potrebbero subire ancora più contraccolpi.