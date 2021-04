La scorsa settimana, Sony e miHoYo hanno annunciato l’arrivo di Genshin Impact per PlayStation 5 tramite aggiornamento per la nuova generazione. L’update sará disponibile insieme all’aggiornamento della versione 1.5 del gioco, entrambi previsti per il 28 aprile. A pochi giorni dall’arrivo dell’upgrade a PlayStation 5, miHoYo e Sony hanno rilasciato un primo teaser ad alcune modalitá di gioco della versione PS5 di Genshin Impact.

Puoi dare un’occhiata al gameplay della nuova versione nel video di seguito. A prima vista, la versione per PS5 del gioco assomiglia piú o meno a quello che ci aspetteremmo fosse Genshin Impact con un maggior framerate. Mentre la versione PS4 sembra puntare ai 30 fps, la versione PS5 punta ovviamente ad un framerate piú alto.

Genshin Impact su PS5 aumenta i framerate ed annulla i tempi di caricamento

A quanto pare la differenza è notevole in battaglia; mentre la PS4 soffre di cali di framerate durante le battaglie, la versione PS5 sembra offrire un combattimento molto piú fluido. Un’altra area in cui la potenza extra della PS5 è evidente é il caricamento. Ci sono molte volte in cui vediamo il giocatore passare da un’area all’altra nel video ed il caricamento tra le regioni richiede solo uno o due secondi. Se ti tempi di caricamento su PS4 ti annoiano vale sicuramente la pena dare un’occhiata all’aggiornamento per PS5.

Ovviamente, al momento la console non é disponibile per tutti ed il mercato rende l’opportunitá di acquistare la PS5 difficoltoso per chiunque fosse interessato. Nel frattempo, l’aggiornamento per PS5 di Genshin Impact arriva il 28 aprile e sará disponibile per tutti.