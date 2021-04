All’interno dell’ultimo volantino Carrefour gli utenti hanno la possibilità di scovare alcune offerte molto interessanti, con prezzi alla portata, sebbene siano effettivamente applicati su dispositivi appartenenti alla fascia intermedia della telefonia mobile.

Tutti coloro che vorranno approfittare degli stessi sconti, saranno ad ogni modo costretti a recarsi personalmente in negozio per completare gli acquisti, data l’impossibilità di goderne sul sito ufficiale di Carrefour. In parallelo, se interessati ad una rateizzazione, è disponibile il finanziamento a Tasso Zero in 20 rate fisse mensili, solo nel momento in cui la spesa supera i 199 euro (indipendentemente dalla merce selezionata).

Carrefour: le occasioni lasciano davvero a bocca aperta

I prodotti su cui Carrefour ha focalizzato maggiormente la propria attenzione, al netto comunque di alcuni modelli di televisori o similari, il volantino garantisce la possibilità di accedere ad interessanti smartphone legati alla fascia intermedia. In particolare parliamo di Xiaomi Redmi Note 10 Pro, in vendita a 329 euro, passando anche per Xiaomi Redmi Note 9T, disponibile a 249 euro, oppure Samsung Galaxy A12 a 145 euro, Oppo A53s a 149 euro, TCL 10Se a 129 euro o anche Motorola E6s a 99 euro.

Tutti gli sconti, lo ricordiamo, risultano essere fruibili solamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, non è possibile acquistare dal sito ufficiale dell’azienda, sebbene comunque non vi siano differenze importanti in merito al negozio effettivamente scelto per l’acquisto. I dettagli della campagna promozionale sono fruibili nelle pagine che trovate nel nostro articolo.