Unieuro è da sempre una delle migliori realtà del territorio nazionale, in termini proprio di rivendita di elettronica, in quanto in grado di garantire un risparmio senza precedenti, sull’acquisto della tecnologia generale.

Gli utenti che vogliono accedere, e godere ugualmente dell’ottima campagna promozionale, possono decidere di recarsi in un negozio (senza vincoli territoriali/regionali), oppure di collegarsi direttamente al sito ufficiale di Unieuro stessa. Acquistando dal divano di casa, lo ricordiamo, sarà possibile ricevere gratuitamente la merce al proprio domicilio, a patto che comunque la spesa complessiva sia superiore ai 49 euro.

Unieuro: quanti sconti e che prezzi bassi

Il volantino Unieuro parte con lo scontare gli ultimi top di gamma del momento, parliamo a tutti gli effetti di smartphone da poco lanciati sul mercato, e caratterizzati da schede tecniche di ultimo grido. In particolare risultano essere disponibili iPhone 12, nella variante da 64GB, in vendita a 779 euro, passando poi anche per Samsung Galaxy S21+, alla cifra di 979 euro, o Galaxy S21 Ultra 5G, in vendita a 1179 euro.

L’ottimo rapporto qualità/prezzo lo si ha quando la spesa scende sotto una certa cifra, volendo spendere meno di 379 euro, sarà possibile accedere tranquillamente a Xiaomi Mi 10T Lite, Xiaomi Redmi Note 10, Samsung Galaxy A52 o Galaxy A02s, tutti chiaramente distribuiti in versione completamente no brand, e con garanzia di 24 mesi.

Le offerte del volantino Unieuro sono assolutamente interessanti, e non si limitano alla telefonia mobile, per questo dovete proseguire nella visione delle pagine che trovate qui sotto.