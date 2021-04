WhatsApp: se non siete mai stati invisibili, ecco il trucco gratuito per esserlo

Funzione dopo funzione, WhatsApp è riuscita a diventare l’applicazione più piena di feature tranquille dell’ambito della messaggistica. Ovviamente gli utenti sono felicissimi di tutto questo visto che hanno a che fare con un’applicazione in costante aggiornamento, la quale per anni è stata in grado di effettuare vere e propria metamorfosi.

Tutti i cambiamenti apportati dagli sviluppatori non hanno però mai cambiato l’essenza dell’applicazione, la quale è rimasta fedele ai suoi canoni principali. Uno dei più importanti sia per gli utenti che per l’azienda è la privacy, la quale risulta ormai impenetrabile grazie alle tante aggiunte integrate. Molti utenti però vorrebbero provare a risultare sempre più invisibili all’interno della piattaforma di messaggistica, magari utilizzando anche qualche trucco. Secondo quanto riportato esisterebbe un’applicazione in grado di permettere tutto ciò gratis e senza infrangere la legge.

WhatsApp: la nuova applicazione è in grado di farmi passare da invisibili mentre leggete i messaggi

Si parla regolarmente delle solite applicazioni in grado di integrare le funzionalità di WhatsApp, le quali spesso finiscono per non bastare agli utenti. Secondo quanto riportato durante le ultime settimane una nuova applicazione sarebbe stata in grado di migliorare nettamente la privacy delle persone.

Si tratta di Unseen, soluzione davvero interessante che offre l’opportunità di intercettare tutti i messaggi e di leggerli altrove. In questo modo non si risulterà mai online ma non è tutto. Infatti gli utenti che si serviranno di questa piattaforma potranno anche evitare di aggiornare il loro ultimo accesso, il quale resterà aggiornato all’ultima volta che si è entrati su WhatsApp.