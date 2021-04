WhatsApp: così risulterete invisibili e non aggiornerete l'ultimo accesso

Tutti coloro che utilizzano WhatsApp non ne hanno mai abbastanza delle funzionalità che l’applicazione mette a disposizione. Di certo infatti, nonostante l’applicazione sia una delle migliori in assoluto, qualcuno attende sempre il prossimo aggiornamento con la speranza che arrivi qualche nuova feature.

Col tempo WhatsApp è stata in grado di integrare parecchie novità, mettendo in crisi tutte le altre applicazioni che provavano a raggiungerla. Con oltre 2 miliardi di utenti infatti la nota piattaforma di messaggistica è diventata una delle app faro del mondo mobile. Nel frattempo gli utenti hanno paura di quello che potrebbe comportare il prossimo aggiornamento in merito alle condizioni ai i termini della privacy. La stessa privacy che in poche parole ricercano di continuo. A quanto pare esisterebbe una nuova applicazione in grado di permettere alle persone di passare da invisibili attraverso la chat.

WhatsApp: gli utenti possono avere a disposizione la nuova applicazione per passare da invisibili

Esiste una nuova applicazione di terze parti che consente alle persone di non mostrarsi online su WhatsApp. La nuova piattaforma che prende il nome di Unseen riesce infatti ad intercettare tutti i messaggi in arrivo su WhatsApp. Questi saranno dunque proposti agli utenti che potranno quindi evitare di entrare nell’applicazione originale.

Compiendo questi passi dunque tutti gli utenti di WhatsApp che ci serviranno della nuova app potranno evitare di essere online. Inoltre tutti potranno evitare anche di aggiornare l’ultimo accesso, il quale resterà infatti aggiornato a quello passato. Almeno per il momento l’applicazione in questione è sia gratuita che legale al 100%.