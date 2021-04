Telegram riporta un nuovo aggiornamento e nel frattempo batte WhatsApp

Quando Telegram ha cominciato ad acquisire tantissimi utenti durante i primi mesi di questo 2021, nessuno riusciva a capire il perché. Oltre alle sue grandissime capacità, l’applicazione ha beneficiato anche della decisione di WhatsApp di voler aggiornare i propri termini della privacy.

Questo ha concesso al colosso russo di ottenere oltre 100 milioni di utenti in questo nuovo anno, il quale porterà ben presto un nuovo aggiornamento riguardante le chat vocali. Queste ultime potranno infatti essere programmate ad un orario ben preciso, cosa che non si poteva fare ordinariamente. Nel frattempo gli utenti apprezzano sempre di più le funzionalità dell’applicazione, tra le quali svetta quella dei canali. Per avere accesso al nostro canale Telegram pieno di offerte Amazon i codici sconto, clicca qui.

Telegram: queste sono le migliori funzioni descritte sul Play Store di Google