Il nuovo aggiornamento software per PlayStation 5 coinvolge anche il controller della console.

L’aggiornamento, primo in assoluto dal lancio di qualche mese fa, introduce alcune funzionalità chiave, inclusa l’opzione per archiviare i videogiochi su dischi rigidi esterni. Inoltre, include nuove funzionalità social e modifiche ai menu. Gli utenti hanno anche scoperto funzionalità extra non annunciate inizialmente, tra cui i miglioramenti per la modalità in HDR e l’opzione per accendere e spegnere la console e la TV in sincronia.

Di recente gli utenti hanno scoperto anche un altro aggiornamento concerne il controller DualSense che sembra stravolgere il modo in cui funziona, nonostante non siano state menzionate nuove funzionalità nella patch. Come accennato poco fa, il nuovo firmware del controller è arrivato insieme all’aggiornamento principale per PlayStation 5. Basterà collegare il cavo e accettare gli aggiornamenti.

PlayStation 5: Sony rilascia un nuovo aggiornamento anche per i controller

Su Reddit, gli utenti dichiarano di aver scoperto che una volta installato l’aggiornamento, il controller appare notevolmente più reattivo quando si gioca con videogiochi per PS4 sulla console di nuova generazione. “Il modo in cui DualSense vibra durante la riproduzione di giochi per PS4 è totalmente diverso, è sempre stato significativamente debole per qualche motivo”.

“Il feedback tattile ora emula più fedelmente le sensazioni come se fossero reali. In giochi come Rocket League e God of War, fa indubbiamente una differenza preziosa”. Tuttavia, gli utenti hanno espresso il loro stato di confusione riguardante la poca chiarezza di Sony. L’azienda non aveva menzionato il doppio aggiornamento durante i suoi annunci ufficiali. Probabilmente poiché sono in arrivo ulteriori modifiche ancora in fase sperimentale.