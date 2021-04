Microsoft sta lavorando ad una nuovissima app dello Store di Windows 10 che includerá nuove politiche per gli sviluppatori. Inoltre, lo Store aggiungerá un nuovo aspetto ed una nuova interfaccia utente. Secondo quanto riferito, l’app sará introdotto insieme al prossimo aggiornamento di Sun Valley che apporterá altre modifiche all’aspetto delle app di Windows 10.

L’attuale app Store lascia molto a desiderare, con funzionalitá lente ed un aspetto obsoleto; è difficile navigare per gli utenti e c’è molta confusione. Per questo, Microsoft vuole ricostruire il suo store e gli utenti ne saranno sicuramente contenti. Il nuovo Windows 10 Store dovrebbe offrire anche una migliore stabilitá per i download di giochi piú grandi come Flight Simulator e Forza Horizon 4.

Microsoft si prepara al grande cambiamento con gli sviluppatori

Gli sviluppatori avranno piú libertá per inviare una piú ampia varietá di app. Non solo, ma Microsoft consentirá agli sviluppatori utilizzare i propri flussi di entrate in-app senza chiederne una fetta. Questa è una grande notizia che potrebbe anche attirare piú sviluppatori sulla piattaforma vista la lotta tra Google e Apple per quanto riguarda Fortnite.

Infatti, il popolare gioco Battle Royal di Epic è stato rimosso sia dall’App Store iOS che dal Google Play Store dopo aver introdotto un sistema di acquistato in-app per V-bucks (la valuta premium di Fortnite) per aggirare il fatto che sia Apple che Google prendono una commissione del 30%.

Windows Central ha riferito che arriveranno tre grandi modifiche: gli sviluppatori potranno ora inviare app Win32, potranno ospitare app e aggiornamenti sulla propria rete di distribuzione e potranno utilizzare piattaforme di commercio di terze parti nelle app. Non é ancora presente una data in cui apparirá il nuovo Store, ma al momento ci aspettiamo che l’update arriverá ad ottobre 2021.