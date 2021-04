Ecco un’altra serie TV che Netflix ci ha recentemente offerto e che tutti dovremmo recuperare. Si tratta di Behind Her Eyes, una storia piena di domande, misteri e tensione, che ha coinvolto moltissimi degli utenti presenti sulla piattaforma californiana. Una serie che sembra andare in una certa direzione ma poi, infine, ci sorprende. Vediamo insieme perché.

Behind Her Eyes, ecco una serie in grado di stupire

La protagonista di Behind Her Eyes è Louise, una madre single che lavora come segretaria in uno studio. Immersa e bloccata nella sua routine, Louise una sera fa un incontro totalmente inaspettato. In un locale infatti, incontra David. Un uomo affascinante con cui da subito percepisce un legame. Ma l’uomo, con cui inizialmente scatta una scintilla che li conduce a un bacio, subito torna sui suoi passi e le confessa di essere sposato, dileguandosi in pochi secondi.

Quello che Louise non può sapere ma che scoprirà molto presto, è che David è anche il suo nuovo capo. Lo incontrerà in ufficio, in compagnia della moglie. Sulla moglie, Adele, possiamo dire che sia misteriosa. Il loro rapporto appare strano sin da subito, sembra tutto fuori posto, tutto sbagliato, David sembra non amarla affatto. Adele ha molto bisogno di un’amica e a questo proposito sceglie proprio Louise, che si ritrova quindi tra due fuochi senza neanche volerlo.

Quello che non vi aspettate, è dove questo intreccio sarà in grado di portare la storia. Molte cose strane accadranno ai personaggi in Behind Her Eyes e la trama vi coinvolgerà sicuramente. Ci auguriamo che apprezziate questa serie. Seguiteci ancora per altri aggiornamenti!