Una cosa indubbiamente positiva delle piattaforme streaming, è che ci danno la possibilità di scegliere il tipo di contenuti che desideriamo guardare. Non solo per la vastità di categorie, quali i film, le serie o i documentari, ma anche per generi e sottogeneri. Se ad esempio vi piace il genere horror e nello specifico avete una passione per gli zombie, Netflix e Prime possono fare al caso vostro.

Zombie sulla piattaforma, l’imbarazzo della scelta su Netflix e Prime

Cominciamo da Prime e andiamo sul facile. Abbiamo parlato di recente delle serie spin-off di The Walking Dead ed entrambe si trovano su questa piattaforma. Fear The Walking Dead e TWD World Beyond. Abbiamo inoltre Shawn of the Dead, la storica commedia horror inglese, parodia di Dawn of the Dead (che per la cronaca è disponibile sulla piattaforma, ma a pagamento). Vi consigliamo inoltre di guardare “The Dead Don’t Die“, a sua volta una commedia.

Su Netflix la scelta è probabilmente ancora più ampia. Esistono diverse serie a tema zombie. Una di queste è Z Nation. È presente anche una sorta di comedy dal nome “I Zombie“, ma onestamente è piuttosto banale e non tratta bene il tema, se siete dei veri appassionati. Abbiamo anche la versione dei morti vivendi di Brad Pitt, con il film World War Z.

Se invece cercate una versione zombie di Twilight, potrete guardare Warm Bodies. Tuttavia, se siete davvero amanti del genere potreste non gradire affatto gli adattamenti che sono stati fatti per far quadrare la possibilità di una storia d’amore tra una umana e non morto. Buona visione!