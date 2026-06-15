Halo: Campaign Evolved, gameplay e terza persona a sorpresa

Halo: Campaign Evolved si è ripresentato con due video che hanno fatto drizzare le antenne a tutti gli appassionati della saga. Halo Studios ha deciso di alzare il sipario sul remake del primo, storico capitolo, e lo ha fatto nel modo migliore possibile: con tanto gameplay e una novità che in pochi si aspettavano. Il gioco arriverà il 28 luglio, e da quel che si vede c’è davvero parecchia carne al fuoco.

Ventotto minuti di pura azione su una missione iconica

Il primo filmato è una bella scorpacciata di gameplay, ben 28 minuti dedicati a una delle missioni che chiunque abbia giocato al titolo originale ricorda bene: Assalto alla Sala Controllo. È uno di quei momenti che hanno fatto la storia del franchise, e vederlo riproposto con una veste grafica completamente rinnovata fa un certo effetto. Le ambientazioni sembrano respirare in modo diverso, gli scontri a fuoco mantengono quel ritmo che ha reso celebre la serie, ma con una cura ai dettagli che il primo capitolo, all’epoca, poteva solo sognare.

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Chi ha consumato il pad sul Master Chief negli anni passati ritroverà sensazioni familiari, riviste però attraverso la lente di un comparto tecnico che fa il suo dovere. Non si tratta semplicemente di rimettere mano a un classico: il lavoro di Halo Studios punta a far rivivere quelle emozioni a chi c’era, e a farle scoprire a chi magari il primo Halo lo ha solo sentito nominare.

La sorpresa della visuale in terza persona

E poi c’è la chicca, quella che ha spostato l’attenzione un po’ su tutti. Il secondo video mette in mostra una modalità in terza persona finora inedita per questo tipo di esperienza. Non è un dettaglio da poco, perché parliamo di una serie che ha costruito la sua identità sulla visuale in prima persona, quella che ti mette letteralmente dentro l’elmetto di Master Chief.

La cosa interessante è che si tratta di una scelta libera. Chi vuole può attivare la terza persona quando preferisce, e addirittura usarla per l’intera campagna se gli va. Una flessibilità che apre scenari nuovi, perché permette finalmente di ammirare il leggendario protagonista in tutta la sua imponenza mentre si fa strada tra i nemici. Un modo diverso di vivere la storia, senza però togliere nulla a chi resta affezionato all’impostazione classica.

Il remake sembra quindi voler accontentare due anime diverse: i puristi, che potranno godersi l’avventura esattamente come la ricordavano, e i curiosi, pronti a sperimentare un punto di vista mai provato prima su questo terreno. Il prezzo di listino è fissato a 59,99 euro, una cifra in linea con le produzioni di un certo peso.

Tra il fascino di una missione entrata nella memoria collettiva dei videogiocatori e l’aggiunta di una prospettiva tutta nuova, Halo: Campaign Evolved si prepara ad arrivare sugli scaffali con argomenti più che validi. Appuntamento dunque al 28 luglio, quando il Master Chief tornerà a far parlare di sé in una veste rinnovata ma profondamente fedele alle sue origini.