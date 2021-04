Il nuovo volantino Expert appare essere davvero molto ricco di occasioni da non perdere assolutamente di vista, proprio nell’ottica di riuscire a risparmiare il più possibile sui vari acquisti, anche senza muoversi minimamente dal divano di casa propria.

La campagna promozionale, come sempre accade quando parliamo dell’azienda, risulta essere perfettamente fruibile anche online sul sito ufficiale, con possibilità di ricevere la merce direttamente a domicilio, a patto che si sia disposti a versare un piccolo contributo per la consegna (in generale non parliamo di più di 10 euro). Il volantino potrà essere fruito pienamente anche nei negozi sul territorio italiano, senza distinzioni territoriali, con scadenza fissata al 25 aprile 2021.

Expert: le occasioni lasciano sempre a bocca aperta

Gli utenti si ritrovano tra le mani un volantino che permette loro di risparmiare davvero moltissimo sui vari smartphone legati alla fascia intermedia della telefonia mobile. Restando entro i 400 euro, infatti, sarà possibile pensare di acquistare uno a scelta tra Motorola G9 Power, Oppo Reno 4Z, Huawei P Smart 2021, Xiaomi Redmi Note 10, Xiaomi Mi 11 Lite, Realme 7i, Xiaomi Redmi 9T e similari.

Non mancano, chiaramente, anche i top di gamma, ma in questo caso i prezzi finali saranno molto più vicini ai listini del periodo, come ad esempio Galaxy Note 20 Ultra 5G a 999 euro, Galaxy Note 20 a 699 euro, per finire poi su Samsung Galaxy S20 FE a soli 549 euro.

